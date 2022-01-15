Глава держави підтримав Шевченка. Він високо оцінив його тренерські здібності й запевнив, що ними захоплюються не лише в Україні, але й по всій Європі.

Зверніть увагу "Дженоа не заслужила Шевченка": як у мережі реагують на звільнення українця

Станеш ще кращим, – Зеленський до Шевченка

Політик підкреслив, що усі знають, на яку гру здатна команда під керівництвом Шевченка. "Тому нехай це (звільнення з Дженоа – 24 канал) буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера", – додав президент.

Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим! І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому,

– підсумував Зеленський.

Відповідний допис український президент проілюстрував спільною фотографією із колишнім тренером збірної України з параду до Дня Незалежності. Тоді Зеленський вручив спортсмену орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.

Шевченко вже не у Дженоа: що варто знати

Про звільнення українця з італійського клубу стало відомо 15 січня. Відколи він очолив "грифонів" у листопаді 2021 року пройшло трохи більше, ніж 2 місяці.

За інформацією ЗМІ, у Шевченка та керівництва Дженоа були різні погляди щодо нових трансферів. Мовляв, українець хотів якнайшвидше оформити переходи Міранчука та Амірі.

Італійські вболівальники обурені таким розвитком подій. Вони захищають Шевченка та пишуть у соцмережах, що "клуб Дженоа його не заслужив".

Повний текст допису з телеграм-каналу Зеленського:​​

Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим! І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому.