Глава государства поддержал Шевченко. Он высоко оценил его тренерские способности и подчеркнул, что о них знают не только в Украине, но и во всей Европе.

Обратите внимание "Дженоа не заслужила Шевченко": как в сети реагируют на увольнение украинца

Зеленский подчеркнул, что все знают, на какую игру способна команда под руководством Шевченко. "Поэтому пусть это (увольнение из Дженоа – 24 канал) будет только "первый клубный блин комом" в начале большой карьеры великого тренера", – добавил президент.

Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой,

– подытожил Зеленский.

Соответствующее сообщение украинский президент проиллюстрировал с фотографией с бывшим тренером сборной Украины с парада ко Дню Независимости. Тогда Зеленский вручил спортсмену орден князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Шевченко уже не у Дженоа: что следует знать

Об увольнении украинца из итальянского клуба стало известно 15 января. С тех пор, как он возглавил "грифонов" в ноябре 2021 года, прошло чуть больше, чем 2 месяца.

По информации СМИ, у Шевченко и руководства Дженоа были разные взгляды на новые трансферы клуба. Мол, украинец хотел как можно быстрее оформить переходы Миранчука и Амири.

Итальянские болельщики возмущены таким развитием событий. Они защищают Шевченко и пишут в соцсетях, что "Дженоа его не заслужила".

Полный текст сообщения из телеграм-канала Зеленского:

Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин комом" в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Потому возвращайся работать домой.