Український велогонщик Падун драматично втратив перемогу на Джиро д'Італія
Українець Марк Падун 15-го жовтня був близький, щоб виграти етап відомої велогонки Джиро д'Італія. Падун фінішував другим через технічні проблеми.
Марк Падун фінішував другим на 12-му етапі італійської велогонки. Про це повідомляє 24 канал.
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Як українець боровся за перемогу
24-річний Падун був одним з 14-ти гонщиків, які пішли у відрив на старті 12-го етапу. Однак з плином часу основна група практично наздогнала лідерів.
На передостанньому підйомі етапу Падун пішов в атаку разом з Джонатаном Нарварезом. Саме еквадорець та українець мали розіграти перемогу.
Однак за 20 кілометрів до фінішу еквадорець отримав перевагу: у Марка Падуна спустило колесо. Українець змінив велосипед і витратив близько 30 секунд.
Нарварез від'їхав вперед на пів хвилини. Українець намагався скоротити відрив, але Нарварез додав на фініші й Марк програв 1 хвилину 5 секунд.
Для Падуна це другий подіум на змаганнях Гранд туру.
Що відомо про Падуна?Виступає за команду Bahrain-McLaren. Переможець етапу на гонці Tour of the Alps у 2018 році. Переможець велогонки Adriatica Ionica Race у 2019 році та велогонки Fleche du Sud у 2017 році. Здобув 3-е місце на 12-му етапі велогонки Вуельта-2017.
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