Українець Марк Падун 15-го жовтня був близький, щоб виграти етап відомої велогонки Джиро д'Італія. Падун фінішував другим через технічні проблеми.

Марк Падун фінішував другим на 12-му етапі італійської велогонки. Про це повідомляє 24 канал.

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Як українець боровся за перемогу

24-річний Падун був одним з 14-ти гонщиків, які пішли у відрив на старті 12-го етапу. Однак з плином часу основна група практично наздогнала лідерів.

На передостанньому підйомі етапу Падун пішов в атаку разом з Джонатаном Нарварезом. Саме еквадорець та українець мали розіграти перемогу.

Однак за 20 кілометрів до фінішу еквадорець отримав перевагу: у Марка Падуна спустило колесо. Українець змінив велосипед і витратив близько 30 секунд.

Нарварез від'їхав вперед на пів хвилини. Українець намагався скоротити відрив, але Нарварез додав на фініші й Марк програв 1 хвилину 5 секунд.

Для Падуна це другий подіум на змаганнях Гранд туру.

Mark #Padun crossed the line in second place in Cesenatico.



He put a big effort to chase Narvaez, but he couldn't retrieve him.#RideAsOne #Giro



@bettiniphoto pic.twitter.com/n2cOj6mtr7 — Team Bahrain McLaren (@BahrainMcLaren) October 15, 2020