Донеччанин пройшов 171,5 км від Сен-Мертен-ле-Провину до Ла-Плань за 4 години, 35 хвилин і 7 секунд, випередивши найближчого переслідувача на 34 секунди.

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Цікаво, що Падун здобув перемогу не з відриву, а атакував з пелотону. Для Падуна ця перемога стала першою в кар'єрі в гонках Світового туру. В цілому він виграв вже три гонки.

Історичний тріумф українця