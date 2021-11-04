Найкращий у ЛЧ: гол Роналду після пасу п'яткою чи майстерність Левандовського – відео

УЄФА визначила претендентів на звання найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів. Номінантів четверо, серед них і гол у ворота донецького Шахтаря.

Гол у ворота Шахтаря теж потрапив

Номінантів визначали за підсумками четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Відразу чотири футболісти борються за звання автора найкращого голу тижня.

Варто побачити УЄФА відзначила ефектний сейв Трубіна у матчі Реал – Шахтар у Лізі чемпіонів: відео

Хто потрапив у номінацію?

Роберт Левандовський (Баварія)

Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Карім Бензема (Реал)

Лукас Нмеча (Вольфсбург)

Топ-4 претендентів на звання найкращого голу Ліги чемпіонів

"Злий геній" Роналду та нестримний Левандовський

УЄФА виділила перший гол Роналду у ворота Аталанти. Коли Кріштіану відгукнувся на класну передачу п'яткою та прошив сітку воріт бергамівського клубу, за який виступає українець Руслан Маліновський. Відзначимо, що португалець оформив дубль у ворота суперника та врятував Манчестер Юнайтед від поразки (2:2).

Не оминули увагою другий гол Роберта Левандовського у матчі проти Бенфіки. Польський нападник став справжнім жахом для захисту та воротаря суперника – Левандовський оформив хет-трик. УЄФА відзначила його другий гол у ворота "орлів", коли Роберт елегантно перекинув голкіпера португальського клубу. Баварія здобула розгромну перемогу – 5:2.

Лідер Бензема та гармата Нмечі

Також серед номінантів є гол ворота Шахтаря. Це перше взяття володінь Анатолія Трубіна у матчі. Бензема отримав передачу від Вінісіуса та пробив в один дотик. Згодом французький нападник забив свій другий гол у поєдинку (2:1).

Останній претендент на звання автора найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів – Лукас Нмечі. Німецький форвард Вольфсбурга майстерно прийняв м'яч на груди після закидання у штрафний та вгатив під поперечину у ворота РБ Зальцбургу (2:1).