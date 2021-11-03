Аталанта – Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Ілічич, 12, Сапата, 56 – Роналду, 45+1, 90+1

Аталанта прогнула взяти реванш, адже у першому матчі між командами вона вигравала на виїзді 0:2, але все закінчилося перемогою МЮ 3:2. Тоді переможний гол забив Роналду. Цього разу Роналду відзначився дублем і врятував "манкуніанців" від поразки. Вирішальний гол він забив на 90+1 хвилині.

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Відкрити ж рахунок в цьому матчі міг Мактоміней. Але після його удару та рикошету м'яч влучив у штангу. Удар у виконанні Ілічича видався куди влучнішим – після пасу Сапати він пробив низом, а де Хеа не впорався в цьому епізоді, пропустивши м'яч під рукою.

Та на перерву команди пішли за нічийного рахунку. МЮ вдалася атака, коли м'яч між гравцями переходив в один дотик. І Бруну Фернандеш у штрафному скинув його під удар Роналду, який опинився без опіки. Той такі моменти реалізовує.

Невдовзі після поновлення матчу Аталанта знову була попереду – Сапата отримав закидання ліворуч, увійшов у штрафний, випередивши Магвайра, та пробив повз голкіпера. Гол перевірили на можливість офсайду, але таки зарахували.

Коли вже йшла перша компенсована хвилина до основного часу. Роналду знову забив. Цього разу він поцілив у кут воріт, врятувавши МЮ від поразки.

Варто додати, що українець Руслан Маліновський потрапив до заявки на матч. Але всю гру просидів у запасі.

Аталанта після цього матчу опустилася на третє місце, пропустивши вперед Вільярреал. МЮ ж на першій сходинці.

Відеоогляд матчу Аталанта – Манчестер Юнайтед