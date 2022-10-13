Голкіпер лише встиг підняти руки: відео удару в дотик, який став голом тижня в Лізі чемпіонів

В четвертому турі Ліги чемпіонів було забито одразу 50 голів. Саме серед них і вибрали найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів. Переможцем став гравець Тоттенхему Сон Хін Мін.

Англійський Тоттенхем в цьому турі приймав на власному полі німецький Айнтрахт. "Шпори" хоч і пропустили першими, але ще до перерви забили тричі – дублем відзначився Сон Хін Мін. Ще один гол з пенальті забив Кейн.

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І саме другий гол південнокорейського гравця визнали найкращим в четвертому турі Ліги чемпіонів. Він його забив ударом в дотик після навісу від партнера. Голкіпер навіть як слід не встиг зреагувати на цей удар, лише вверх піднявши руки.

Відео голу Сона

Окрім того, саме Сона визнали й гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Він обійшов в голосування: