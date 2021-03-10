У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною команди обмінялися голами ще у першому таймі. За іспанський клуб відзначився Мессі.

На 37-й хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь ПСЖ, Мессі наважився на дальній удар.

Сам удар не був потужний. Але м'яч полетів по траєкторії від воротаря. Голкіпер парижан Кейлор Навас хоч і був готовий до удару, але стрибнув за м'ячем занадто пізно. І не дотягнувся до нього. Той залетів майже у кут воріт.

Так рахунок матчу став 1:1. А вже перед самою перервою Мессі мав можливість вивести Барселону вперед у цьому матчі. Цього разу у ворота ПСЖ було призначено пенальті. Але переграти Наваса з позначки аргентинцю не вдалося – голкіпер ногами відбив м'яч, після чого той влучив в перекладину та вилетів у поле.

Відео голу Мессі у ворота ПСЖ

Нагадаємо, що перший матч між цими командами закінчився поразкою Барселони з рахунком 1:4. Для того, щоб пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів, "блаугранас" треба забивати як мінімум чотири голи. І більше не пропускати.