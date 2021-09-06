Найкращий бомбардир УПЛ Кулач переніс операцію на серці

Форвард Динамо Владислав Кулач вимушено ліг на операційний стіл. Футболісту зробили операцію на серці.

Проблеми зі здоров'ям у Кулача

Нападник київського клубу Владислав Кулач переніс операцію під час паузи, яка викликана матчами збірних. Хірургічне втручання було пов'язане з ритмом серця.

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Операція була простою. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться футболісту на повне відновлення. Відзначимо, що про проблеми Кулача з серцем говорили ще у 2019 році.

Цікаво, як Кулач успішно пройшов медогляд у Динамо перед підписанням контракту. Владислав лише у наприкінці липня 2021 року став гравцем "біло-синіх". Форвард підписав угоду до кінця червня 2023 року.