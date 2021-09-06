Проблемы со здоровьем у Кулача

Нападающий киевского клуба Владислав Кулач перенес операцию во время паузы, вызванной матчами сборных. Хирургическое вмешательство было связано с ритмом сердца.

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Операция была простой. Пока неизвестно, сколько времени понадобится футболисту на полное восстановление. Отметим, что о проблемах Кулача с сердцем говорили еще в 2019 году.

Интересно, как Кулач успешно прошел медосмотр в Динамо перед подписанием контракта. Владислав только в конце июля 2021 года стал игроком "бело-синих". Форвард подписал соглашение до конца июня 2023 года.