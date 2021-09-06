Проблеми зі здоров'ям у Кулача
Нападник київського клубу Владислав Кулач переніс операцію під час паузи, яка викликана матчами збірних. Хірургічне втручання було пов'язане з ритмом серця.
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Операція була простою. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться футболісту на повне відновлення. Відзначимо, що про проблеми Кулача з серцем говорили ще у 2019 році.
Цікаво, як Кулач успішно пройшов медогляд у Динамо перед підписанням контракту. Владислав лише у наприкінці липня 2021 року став гравцем "біло-синіх". Форвард підписав угоду до кінця червня 2023 року.
- Двічі вдягав динамівську футболку в офіційних іграх в УПЛ. Результативними діями не запам'ятався. Востаннє виходив на футбольне поле 8 вересня у виїзному матчі проти луганської Зорі (1:2).
- У минулому сезоні-2020/2021 Кулач став найкращим бомбардиром УПЛ. На його рахунку 15 забитих м'ячів у 21 поєдинку за полтавську Ворсклу.