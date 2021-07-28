Найкращий бомбардир УПЛ: Динамо визначилось з долею Кулача

Київське Динамо вирішило, що робити з найкращим бомбардиром УПЛ. Найближчим часом Владислав Кулач стане гравцем чемпіона УПЛ.

Майбутнє Кулача вирішене

З кінця червня Владислав Кулач перебуває на перегляді у київському клубі. Футболіст групи атаки пройшов не одні збори з командою. Хоча вже спочатку Мірча Луческу не був у захопленні від футболіста. Не переконувало його навіть той аргумент, що Кулач став найкращим бомбардиром УПЛ у сезоні-2020/2021.

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"Містер" навіть був готовий вказати "на двері" Владиславу. Луческу не бачив талановитого форварда у своїй схемі гри "біло-синіх". Однак нападник переконав румунського спеціаліста у своєму професіоналізмі. Футболіст незабаром офіційно стане гравцем Динамо.

Цікаво, що раніше повідомлялось, якщо гравець підпише контракт із киянами, то відразу може відправитись в оренду.

Динамо пропускав перший тур УПЛ через зняття з чемпіонату Олімпіка. А зустріч 1-го туру з Минаєм клуб зі столиці України зіграє 11 серпня. Тому чемпіонат для киян розпочнеться 1 серпня. Суперником "біло-синіх" стане дебютант УПЛ рівненський Верес. Поєдинок відбудеться у Києві.

Минулий чемпіонат Кулач провів у полтавській Ворсклі. За сезон нападник зіграв 22 матчі в усіх турнірах, у яких наколотив 17 голів, 15 із них були в УПЛ. Така статистика дозволила Владиславу стати найкращим бомбардиром.