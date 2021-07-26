Костевич і Кадірі покинуть Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про майбутнє Володимира Костевича, Мохаммеда Кадірі та Владислава Кулача.

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Займаємося пошуком клубів для цих футболістів, тому що зараз на них не розраховують. Костевич приходить до тями після важкої травми. Ну і Кадірі теж потрібно десь грати, щоб його можна було віддати в оренду або продати,

– сказав Суркіс.

Варто сказати, що Костевич не зіграв жодного матчу за Динамо. Володимир переїхав у Київ наприкінці 2020 року, але зазнав травми. Кадірі минулий сезон провів в оренді.

Рішення щодо Владислава Кулача прийме Луческу. Нападник приєднався до Динамо на зборах у статусі вільного агента.

"Що стосується Кулача – рішення по ньому буде прийнято Містером після повернення команди зі зборів", – резюмував Суркіс.

Зауважимо, що раніше Луческу відмовився від послуг Владислава Супряги та Беніто. Вони та ще 4 футболісти достроково покинули збори.

Окрім того, Динамо віддало в оренду в Чорноморець відразу 12 гравців.

Водночас лави Динамо влітку поповнили два легіонери.

"Біло-сині" орендували на рік білоруса Іллю Шкуріна з московського ЦСКА та придбали венесуельця Еріка Раміреса у словацького ДАК 1904.

Перший офіційний матч у новому сезоні Динамо зіграє 1 серпня проти Вереса у другому турі УПЛ.