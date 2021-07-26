Костевич і Кадірі покинуть Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про майбутнє Володимира Костевича, Мохаммеда Кадірі та Владислава Кулача.

Варте уваги Динамо заінтригувало дизайном нової форми: фото

Займаємося пошуком клубів для цих футболістів, тому що зараз на них не розраховують. Костевич приходить до тями після важкої травми. Ну і Кадірі теж потрібно десь грати, щоб його можна було віддати в оренду або продати,
– сказав Суркіс.

Рішення щодо Владислава Кулача прийме Луческу. Нападник приєднався до Динамо на зборах у статусі вільного агента.

"Що стосується Кулача – рішення по ньому буде прийнято Містером після повернення команди зі зборів", – резюмував Суркіс.