Найкращий боксер світу влаштував бійку на дуелі поглядів: відео

Чемпіон світу за версією IBF в суперсередній вазі Калеб Плант (21-0, 12 КO) і володар титулів WBA, WBC і WBO Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО), якого називають найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії, влаштували бійку під час битви поглядів.

Образив маму

Боксери ображали один одного, після чого Канело сильно штовхнув Планта. Той у відповідь вдарив мексиканця, на що Сауль відповів сильним ударом.

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Пізніше Альварес дав зрозуміти, що Плант вивів його з рівноваги, сказавши образливі слова про його мами.

"Не говори про мою маму", – написав Альварес у себе в твітері, прикріпивши відео бійки.

Відео бійки Альварес – Плант