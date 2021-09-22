Обидел маму
Боксеры оскорбляли друг друга, после чего Канело сильно толкнул Планта. Тот в ответ ударил мексиканца, на что Сауль ответил сильным ударом.
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Позже Альварес дал понять, что Плант вывел его из равновесия, сказав обидные слова о его матери.
"Не говори о моей маме", – написал Альварес у себя в твиттере, прикрепив видео драки.
Видео драки Альварес – Плант
- Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в американском Лас-Вегасе. В своем предыдущем поединке Сауль одержал победу техническим нокаутом над британцем Билли Джо Сондерсом, проломив сопернику череп.