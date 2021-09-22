Образив маму
Боксери ображали один одного, після чого Канело сильно штовхнув Планта. Той у відповідь вдарив мексиканця, на що Сауль відповів сильним ударом.
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Пізніше Альварес дав зрозуміти, що Плант вивів його з рівноваги, сказавши образливі слова про його матері.
"Не говори про мою маму", – написав Альварес у себе в твітері, прикріпивши відео бійки.
Відео бійки Альварес – Плант
- Бій Планта і Альвареса відбудеться 6 листопада в американському Лас-Вегасі. У своєму попередньому поєдинку Сауль здобув перемогу технічним нокаутом над британцем Біллі Джо Сондерсом, проломивши супернику череп.