Рекорд НБА, дивовижний слем-данк: найкращі моменти гри Михайлюка у сезоні – відео

Атакувальний захисник Святослав Михайлюк провів доволі гарний сезон у НБА. Баскетболіст з України пограв у двох клубах.

Третій сезон Михайлюка в НБА

У сезоні-2020/2021 Святослав Михайлюк виходив у футболці двох команд – Детройт та Оклахома. З останнім завершив сезон та не пробився у плей-офф.

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Цей сезон став для українця третім у НБА. Баскетболіст зіграв 66 матчів, у яких набирав у середньому за гру по 8,5 очка, 2,5 підбирання та 1,7 передачі.

13 березня Оклахома офіційно підтвердила про підписання контракту з українським баскетболістом. До цього захисник виступав за Детройт. У своєму прощальному матчі за клуб Святослав віддав 8 результативних передач, набрав 11 очок, зробив 4 підбирання, 2 перехоплення, 2 фоли і 1 втрату. Завдяки такій грі Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю асистів за матч в НБА.

Оклахома завершила регулярний чемпіонат на 14 місці серед 15 клубів Західної конференції. За 72 гри команда здобула лише 22 перемоги та 50 поразок.

Відео найкращих моментів гри Михайлюка у сезоні