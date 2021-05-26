Третій сезон Михайлюка в НБА
У сезоні-2020/2021 Святослав Михайлюк виходив у футболці двох команд – Детройт та Оклахома. З останнім завершив сезон та не пробився у плей-офф.
Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Цей сезон став для українця третім у НБА. Баскетболіст зіграв 66 матчів, у яких набирав у середньому за гру по 8,5 очка, 2,5 підбирання та 1,7 передачі.
13 березня Оклахома офіційно підтвердила про підписання контракту з українським баскетболістом. До цього захисник виступав за Детройт. У своєму прощальному матчі за клуб Святослав віддав 8 результативних передач, набрав 11 очок, зробив 4 підбирання, 2 перехоплення, 2 фоли і 1 втрату. Завдяки такій грі Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю асистів за матч в НБА.
- Оклахома завершила регулярний чемпіонат на 14 місці серед 15 клубів Західної конференції. За 72 гри команда здобула лише 22 перемоги та 50 поразок.
Відео найкращих моментів гри Михайлюка у сезоні