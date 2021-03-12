Атакуючий захисник Детройт Пістонс і збірної України Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю асистів за матч в НБА.

Шарлотт – Детройт 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)

У грі проти Шарлотт Хорнетс баскетболіст віддав 8 результативних передач, набрав 11 очок (1/1 двоочкових, 3/10 триочкових), зробив 4 підбирання, 2 перехоплення при 2 фоли і 1 втрати.

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Минулим рекордним показником за кількістю асистів Михайлюка були 7 передач в матчі проти Юти 7 березня 2020 році. Святослав провів на майданчику 26 хвилин, його рейтинг "плюс-мінус" склав "+3".

Для його команди поразка стала вже 27-ою в 37 матчах регулярного сезону. Пістонс замикають таблицю Східної конференції.

Відео дій Михайллюка у матчі з Шарлотт