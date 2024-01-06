Андрій Шевченко опинився у топі рейтингу найбільш провальних трансферів в історії футболу
Джерело:GiveMeSport
Колишній нападник та тренер збірної України потрапив у не надто приємний список. Його трансфер з Мілана в Челсі було визнано одним з найгірших за всю історію.
Легенда українського футболу Андрій Шевченко провів яскраву кар'єру в Європі. Нападник засяяв у Мілані, з яким виграв Лігу чемпіонів, Серію А, Кубок та Суперкубок Італії, а також Суперкубок УЄФА.
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Втім після переходу в Челсі у 2006-му його кар'єра пішла на спад. Відомий британський ресурс GiveMeSport вніс трансфер Шевченка у топ-11 найбільш провальних в історії футболу.
Перехід Андрія до складу лондонців посів шосте місце в рейтингу. Лідерство ж отримав бразилець Філіппе Коутіньо, за якого Барселона у 2019 році віддала Ліверпулю 135 мільйонів євро.
Топ-11 найбільш провальних трансферів за версією GiveMeSport:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|РІК
|ЗВІДКИ
|КУДИ
|СУМА
|1
|Філіппе Коутіньо
|2019
|Ліверпуль
|Барселона
|135 млн євро
|2
|Антуан Грізманн
|2019
|Атлетіко
|Барселона
|120 млн євро
|3
|Еден Азар
|2019
|Челсі
|Реал
|115 млн євро
|4
|Ромелу Лукаку
|2021
|Інтер
|Челсі
|113 млн євро
|5
|Алексіс Санчес
|2018
|Арсенал
|Манчестер Юн.
|34 млн євро
|6
|Андрій Шевченко
|2006
|Мілан
|Челсі
|44 млн євро
|7
|Джонатан Вудгейт
|2004
|Ньюкасл
|Реал
|18 млн євро
|8
|Анхель Ді Марія
|2014
|Реал
|Манчестер Юн.
|75 млн євро
|9
|Енді Керролл
|2011
|Ньюкасл
|Ліверпуль
|41 млн євро
|10
|Фернандо Торрес
|2011
|Ліверпуль
|Челсі
|58 млн євро
|11
|Маріо Балотеллі
|2014
|Мілан
|Ліверпуль
|20 млн євро
Нагадаємо, що Шевченко провів у Челсі лише два сезони, забивши 22 голи у 77 матчах. Українцю вдалось виграти Кубок Англії та Кубок ліги, а також дійти до фіналу Ліги чемпіонів.
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До слова, зараз Андрій Миколайович готується стати президентом УАФ. На виборах, які мають відбутися 25 січня, Шевченко буде єдиним кандидатом на цю посаду.
Раніше уродженець Київщини очолював збірну України та італійський Дженоа. Разом із національною збірною коуч дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.