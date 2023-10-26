Українські гранди Динамо та Шахтар відомі не тільки результатами в УПЛ, але і одними з найкращих академій в Україні. Чимало випускників цих клубів грають в рідному чемпіонаті та закордоном.
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Динамо та Шахтар у топі
Як виявилось, кияни та донеччани потрапили до престижного світового рейтингу, який був складений CIES Football Observatory. Вони склали топ-10 клубів, чиї вихованці зараз грають у найвищих дивізіонах топ-48 країн світу.
Згідно з цим, Динамо має аж 80 випускників своєї академії, що дозволяє киянам йти на шостому місці в рейтингу. Донеччани ж мають на шістьох менше (74) і замикають топ-10 разом із загребським Динамо.
Рейтинг клубів за кількістю вихованців у професійному футболі:
- Аякс (Нідерланди) – 86
- Бенфіка (Португалія) – 85
- Спортінг (Португалія) – 83
- Дефенсор (Уругвай) – 82
- Бока Хуніорс (Аргентина) – 81
- Динамо Київ (Україна) – 80
- Рівер Плейт (Аргентина) – 79
- Барселона (Іспанія) – 77
- Насьональ (Уругвай) – 77
- Динамо Загреб (Хорватія) – 74
- Шахтар (Україна) – 74
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Лідери за вихованцями в клубі
Лідером же є нідерландський Аякс із 86 випускниками, випереджаючи на одного лісабонську Бенфіку. Топ-трійку замикає інший португальський столичний клуб Спортінг.
Що цікаво, зараз у складі "біло-синіх" виступає 18 власних вихованців, тоді як у "гірників" – 15. За цим показником представники УПЛ мають найвищий показник серед усіх команд топ-десятки.