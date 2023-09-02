Гроші – не проблема: топ переходів за понад 50 мільйонів євро в літнє трансферне вікно-2023
Джерело:Transfermarkt
У провідних європейських чемпіонатах завершилося літнє трансферне вікно-2023. Клуби провели активну діяльність на ринку, яка зафіксувала встановлення рекорду за сумою витрат протягом одного трансферного вікна.
Найбільше традиційно витрачали клуби Англійської Прем'єр-ліги. Окрім європейських грандів також активно себе поводили представники Саудівської Аравії, які закидували футболістів шаленими контрактами.
До теми Фактор Саудівської Аравії: встановлено рекорд за сумою витрат протягом одного трансферного вікна
Італійські клуби не здійснили жодного трансферу за 50 та більше мільйонів євро
Одразу 16 з 27 гравців у нашому списку гратимуть у сезоні-2023/2024 в Англії, на полях Саудівської Аравії виступатимуть 5 футболістів, у Франції – 3, Німеччині – 2 та в Іспанії – 1.
Четверо футболістів обійшлися своїх клубам у сумму щонайменше 100 мільйонів євро, а очолив список новачок Арсенала Деклан Райс, за якого "каноніри" виклали рекордні для себе – 116.6 мільйонів євро.
Найдорожчі переходи літнього трансферного вікна-2023 за даними Transfermarkt (мільйони євро)
- Деклан Райс (із Вест Хема в Арсенал) – 116.6;
- Мойзес Кайседо (із Брайтона в Челсі) – 116;
- Джуд Беллінгем (із Борусії Дортмунд у Реал) – 103;
- Гаррі Кейн (із Тоттенхема в Баварію) – 100;
- Рандаль Коло Муані (із Айнтрахта в ПСЖ) – 95;
- Йошко Гвардіол (із Лейпцига в Манчестер Сіті) – 90;
- Неймар (із ПСЖ в Аль-Хіляль) – 90;
- Расмус Гойлунн (із Аталанти в Манчестер Юнайтед) – 75;
- Кай Гаверц (із Челсі в Арсенал) – 75;
- Домінік Собослаї (із Лейпцига в Ліверпуль) – 70;
- Мейсон Маунт (із Челсі в Манчестер Юнайтед) – 64.2;
- Сандро Тоналі (із Мілана в Ньюкасл) – 64;
- Ромео Лавія (із Саутгемптона в Челсі) – 62.1;
- Матеуш Нуньєш (із Вулверхемптона в Манчестер Сіті) – 62;
- Крістофер Нкунку (із Лейпцига в Челсі) – 60:
- Жеремі Доку (із Ренна в Манчестер Сіті) – 60;
- Мануель Угарте (зі Спортинга в ПСЖ) – 60;
- Малком (із Зеніта в Аль-Хіляль) – 60;
- Отавіо (з Порту в Аль-Наср) – 60;
- Бреннан Джонсон (із Ноттінгем Форест у Тоттенхем) – 55;
- Мусса Діабі (з Баєра в Астон Віллу) – 55;
- Рубен Невеш (із Вулверхемптона в Аль-Хіляль) – 55;
- Александар Мітровіч (із Фулхема в Аль-Хіляль) – 52.6;
- Андре Онана (з Інтера в Манчестер Юнайтед) – 52.5;
- Кім Мін Дже (з Наполі в Баварію) – 50;
- Усман Дембеле (з Барселони в ПСЖ) – 50;
- Матеус Кунья (з Атлетіко у Вулверхемптон) – 50.