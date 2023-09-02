Больше всех традиционно тратили клубы Английской Премьер-лиги. Кроме европейских грандов также активно себя вели представители Саудовской Аравии, которые забрасывали футболистов безумными контрактами.

К теме Фактор Саудовской Аравии: установлен рекорд по сумме расходов в течение одного трансферного окна

Итальянские клубы не осуществили ни одного трансфера за 50 и более миллионов евро

Сразу 16 из 27 игроков в нашем списке будут играть в сезоне 2023/2024 в Англии, на полях Саудовской Аравии выступят 5 футболистов, во Франции – 3, Германии – 2 и в Испании – 1.

Четверо футболистов обошлись своим клубам в сумму минимум 100 миллионов евро, а возглавил список новичок Арсенала Деклан Райс, за которого "канониры" выложили рекордные для себя – 116.6 миллионов евро.

Самые дорогие переходы летнего трансферного окна-2023 по данным Transfermarkt (миллионы евро)

Деклан Райс (из Вест Хэма в Арсенал) – 116.6; Мойзес Кайседо (из Брайтона в Челси) – 116; Джуд Беллингем (из Боруссии Дортмунд в Реал) – 103; Харри Кейн (из Тоттенхэма в Баварию) – 100; Рандаль Коло Муани (из Айнтрахта в ПСЖ) – 95; Йошко Гвардиол (из Лейпцига в Манчестер Сити) – 90; Неймар (из ПСЖ в Аль-Хиляль) – 90; Расмус Гойлунн (из Аталанты в Манчестер Юнайтед) – 75; Кай Хаверц (из Челси в Арсенал) – 75; Доминик Собослаи (из Лейпцига в Ливерпуль) – 70; Мейсон Маунт (из Челси в Манчестер Юнайтед) – 64.2; Сандро Тонали (из Милана в Ньюкасл) – 64; Ромео Лавия (из Саутгемптона в Челси) – 62.1; Матеуш Нуньеш (из Вулверхемптона в Манчестер Сити) – 62; Кристофер Нкунку (из Лейпцига в Челси) – 60: Жереми Доку (из Ренна в Манчестер Сити) – 60; Мануэль Угарте (со Спортинга в ПСЖ) – 60; Малком (из Зенита в Аль-Хиляль) – 60; Отавио (из Порто в Аль-Наср) – 60; Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест в Тоттенхэм) – 55; Мусса Диаби (из Байера в Астон Виллу) – 55; Рубен Невеш (из Вулверхемптона в Аль-Хиляль) – 55; Александар Митрович (из Фулхема в Аль-Хиляль) – 52.6; Андре Онана (из Интера в Манчестер Юнайтед) – 52.5; Ким Мин Дже (из Наполи в Баварию) – 50; Усман Дембеле (из Барселоны в ПСЖ) – 50; Матеус Кунья (из Атлетико в Вулверхемптон) – 50.

Справка. Самым дорогим трансфером из УПЛ стал трансфер Анатолия Трубина. За него Бенфика заплатила Шахтеру 10 миллионов евро.