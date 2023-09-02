Больше всех традиционно тратили клубы Английской Премьер-лиги. Кроме европейских грандов также активно себя вели представители Саудовской Аравии, которые забрасывали футболистов безумными контрактами.
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Сразу 16 из 27 игроков в нашем списке будут играть в сезоне 2023/2024 в Англии, на полях Саудовской Аравии выступят 5 футболистов, во Франции – 3, Германии – 2 и в Испании – 1.
Четверо футболистов обошлись своим клубам в сумму минимум 100 миллионов евро, а возглавил список новичок Арсенала Деклан Райс, за которого "канониры" выложили рекордные для себя – 116.6 миллионов евро.
Самые дорогие переходы летнего трансферного окна-2023 по данным Transfermarkt (миллионы евро)
- Деклан Райс (из Вест Хэма в Арсенал) – 116.6;
- Мойзес Кайседо (из Брайтона в Челси) – 116;
- Джуд Беллингем (из Боруссии Дортмунд в Реал) – 103;
- Харри Кейн (из Тоттенхэма в Баварию) – 100;
- Рандаль Коло Муани (из Айнтрахта в ПСЖ) – 95;
- Йошко Гвардиол (из Лейпцига в Манчестер Сити) – 90;
- Неймар (из ПСЖ в Аль-Хиляль) – 90;
- Расмус Гойлунн (из Аталанты в Манчестер Юнайтед) – 75;
- Кай Хаверц (из Челси в Арсенал) – 75;
- Доминик Собослаи (из Лейпцига в Ливерпуль) – 70;
- Мейсон Маунт (из Челси в Манчестер Юнайтед) – 64.2;
- Сандро Тонали (из Милана в Ньюкасл) – 64;
- Ромео Лавия (из Саутгемптона в Челси) – 62.1;
- Матеуш Нуньеш (из Вулверхемптона в Манчестер Сити) – 62;
- Кристофер Нкунку (из Лейпцига в Челси) – 60:
- Жереми Доку (из Ренна в Манчестер Сити) – 60;
- Мануэль Угарте (со Спортинга в ПСЖ) – 60;
- Малком (из Зенита в Аль-Хиляль) – 60;
- Отавио (из Порто в Аль-Наср) – 60;
- Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест в Тоттенхэм) – 55;
- Мусса Диаби (из Байера в Астон Виллу) – 55;
- Рубен Невеш (из Вулверхемптона в Аль-Хиляль) – 55;
- Александар Митрович (из Фулхема в Аль-Хиляль) – 52.6;
- Андре Онана (из Интера в Манчестер Юнайтед) – 52.5;
- Ким Мин Дже (из Наполи в Баварию) – 50;
- Усман Дембеле (из Барселоны в ПСЖ) – 50;
- Матеус Кунья (из Атлетико в Вулверхемптон) – 50.