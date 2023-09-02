Больше всех традиционно тратили клубы Английской Премьер-лиги. Кроме европейских грандов также активно себя вели представители Саудовской Аравии, которые забрасывали футболистов безумными контрактами.

К теме Фактор Саудовской Аравии: установлен рекорд по сумме расходов в течение одного трансферного окна

Итальянские клубы не осуществили ни одного трансфера за 50 и более миллионов евро

Сразу 16 из 27 игроков в нашем списке будут играть в сезоне 2023/2024 в Англии, на полях Саудовской Аравии выступят 5 футболистов, во Франции – 3, Германии – 2 и в Испании – 1.

Четверо футболистов обошлись своим клубам в сумму минимум 100 миллионов евро, а возглавил список новичок Арсенала Деклан Райс, за которого "канониры" выложили рекордные для себя – 116.6 миллионов евро.

Самые дорогие переходы летнего трансферного окна-2023 по данным Transfermarkt (миллионы евро)

  1. Деклан Райс (из Вест Хэма в Арсенал) – 116.6;
  2. Мойзес Кайседо (из Брайтона в Челси) – 116;
  3. Джуд Беллингем (из Боруссии Дортмунд в Реал) – 103;
  4. Харри Кейн (из Тоттенхэма в Баварию) – 100;
  5. Рандаль Коло Муани (из Айнтрахта в ПСЖ) – 95;
  6. Йошко Гвардиол (из Лейпцига в Манчестер Сити) – 90;
  7. Неймар (из ПСЖ в Аль-Хиляль) – 90;
  8. Расмус Гойлунн (из Аталанты в Манчестер Юнайтед) – 75;
  9. Кай Хаверц (из Челси в Арсенал) – 75;
  10. Доминик Собослаи (из Лейпцига в Ливерпуль) – 70;
  11. Мейсон Маунт (из Челси в Манчестер Юнайтед) – 64.2;
  12. Сандро Тонали (из Милана в Ньюкасл) – 64;
  13. Ромео Лавия (из Саутгемптона в Челси) – 62.1;
  14. Матеуш Нуньеш (из Вулверхемптона в Манчестер Сити) – 62;
  15. Кристофер Нкунку (из Лейпцига в Челси) – 60:
  16. Жереми Доку (из Ренна в Манчестер Сити) – 60;
  17. Мануэль Угарте (со Спортинга в ПСЖ) – 60;
  18. Малком (из Зенита в Аль-Хиляль) – 60;
  19. Отавио (из Порто в Аль-Наср) – 60;
  20. Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест в Тоттенхэм) – 55;
  21. Мусса Диаби (из Байера в Астон Виллу) – 55;
  22. Рубен Невеш (из Вулверхемптона в Аль-Хиляль) – 55;
  23. Александар Митрович (из Фулхема в Аль-Хиляль) – 52.6;
  24. Андре Онана (из Интера в Манчестер Юнайтед) – 52.5;
  25. Ким Мин Дже (из Наполи в Баварию) – 50;
  26. Усман Дембеле (из Барселоны в ПСЖ) – 50;
  27. Матеус Кунья (из Атлетико в Вулверхемптон) – 50.