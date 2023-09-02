Найбільше традиційно витрачали клуби Англійської Прем'єр-ліги. Окрім європейських грандів також активно себе поводили представники Саудівської Аравії, які закидували футболістів шаленими контрактами.

До теми Фактор Саудівської Аравії: встановлено рекорд за сумою витрат протягом одного трансферного вікна

Італійські клуби не здійснили жодного трансферу за 50 та більше мільйонів євро

Одразу 16 з 27 гравців у нашому списку гратимуть у сезоні-2023/2024 в Англії, на полях Саудівської Аравії виступатимуть 5 футболістів, у Франції – 3, Німеччині – 2 та в Іспанії – 1.

Четверо футболістів обійшлися своїх клубам у сумму щонайменше 100 мільйонів євро, а очолив список новачок Арсенала Деклан Райс, за якого "каноніри" виклали рекордні для себе – 116.6 мільйонів євро.

Найдорожчі переходи літнього трансферного вікна-2023 за даними Transfermarkt (мільйони євро)

  1. Деклан Райс (із Вест Хема в Арсенал) – 116.6;
  2. Мойзес Кайседо (із Брайтона в Челсі) – 116;
  3. Джуд Беллінгем (із Борусії Дортмунд у Реал) – 103;
  4. Гаррі Кейн (із Тоттенхема в Баварію) – 100;
  5. Рандаль Коло Муані (із Айнтрахта в ПСЖ) – 95;
  6. Йошко Гвардіол (із Лейпцига в Манчестер Сіті) – 90;
  7. Неймар (із ПСЖ в Аль-Хіляль) – 90;
  8. Расмус Гойлунн (із Аталанти в Манчестер Юнайтед) – 75;
  9. Кай Гаверц (із Челсі в Арсенал) – 75;
  10. Домінік Собослаї (із Лейпцига в Ліверпуль) – 70;
  11. Мейсон Маунт (із Челсі в Манчестер Юнайтед) – 64.2;
  12. Сандро Тоналі (із Мілана в Ньюкасл) – 64;
  13. Ромео Лавія (із Саутгемптона в Челсі) – 62.1;
  14. Матеуш Нуньєш (із Вулверхемптона в Манчестер Сіті) – 62;
  15. Крістофер Нкунку (із Лейпцига в Челсі) – 60:
  16. Жеремі Доку (із Ренна в Манчестер Сіті) – 60;
  17. Мануель Угарте (зі Спортинга в ПСЖ) – 60;
  18. Малком (із Зеніта в Аль-Хіляль) – 60;
  19. Отавіо (з Порту в Аль-Наср) – 60;
  20. Бреннан Джонсон (із Ноттінгем Форест у Тоттенхем) – 55;
  21. Мусса Діабі (з Баєра в Астон Віллу) – 55;
  22. Рубен Невеш (із Вулверхемптона в Аль-Хіляль) – 55;
  23. Александар Мітровіч (із Фулхема в Аль-Хіляль) – 52.6;
  24. Андре Онана (з Інтера в Манчестер Юнайтед) – 52.5;
  25. Кім Мін Дже (з Наполі в Баварію) – 50;
  26. Усман Дембеле (з Барселони в ПСЖ) – 50;
  27. Матеус Кунья (з Атлетіко у Вулверхемптон) – 50.