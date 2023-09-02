Найбільше традиційно витрачали клуби Англійської Прем'єр-ліги. Окрім європейських грандів також активно себе поводили представники Саудівської Аравії, які закидували футболістів шаленими контрактами.

До теми Фактор Саудівської Аравії: встановлено рекорд за сумою витрат протягом одного трансферного вікна

Італійські клуби не здійснили жодного трансферу за 50 та більше мільйонів євро

Одразу 16 з 27 гравців у нашому списку гратимуть у сезоні-2023/2024 в Англії, на полях Саудівської Аравії виступатимуть 5 футболістів, у Франції – 3, Німеччині – 2 та в Іспанії – 1.

Четверо футболістів обійшлися своїх клубам у сумму щонайменше 100 мільйонів євро, а очолив список новачок Арсенала Деклан Райс, за якого "каноніри" виклали рекордні для себе – 116.6 мільйонів євро.

Найдорожчі переходи літнього трансферного вікна-2023 за даними Transfermarkt (мільйони євро)

Деклан Райс (із Вест Хема в Арсенал) – 116.6; Мойзес Кайседо (із Брайтона в Челсі) – 116; Джуд Беллінгем (із Борусії Дортмунд у Реал) – 103; Гаррі Кейн (із Тоттенхема в Баварію) – 100; Рандаль Коло Муані (із Айнтрахта в ПСЖ) – 95; Йошко Гвардіол (із Лейпцига в Манчестер Сіті) – 90; Неймар (із ПСЖ в Аль-Хіляль) – 90; Расмус Гойлунн (із Аталанти в Манчестер Юнайтед) – 75; Кай Гаверц (із Челсі в Арсенал) – 75; Домінік Собослаї (із Лейпцига в Ліверпуль) – 70; Мейсон Маунт (із Челсі в Манчестер Юнайтед) – 64.2; Сандро Тоналі (із Мілана в Ньюкасл) – 64; Ромео Лавія (із Саутгемптона в Челсі) – 62.1; Матеуш Нуньєш (із Вулверхемптона в Манчестер Сіті) – 62; Крістофер Нкунку (із Лейпцига в Челсі) – 60: Жеремі Доку (із Ренна в Манчестер Сіті) – 60; Мануель Угарте (зі Спортинга в ПСЖ) – 60; Малком (із Зеніта в Аль-Хіляль) – 60; Отавіо (з Порту в Аль-Наср) – 60; Бреннан Джонсон (із Ноттінгем Форест у Тоттенхем) – 55; Мусса Діабі (з Баєра в Астон Віллу) – 55; Рубен Невеш (із Вулверхемптона в Аль-Хіляль) – 55; Александар Мітровіч (із Фулхема в Аль-Хіляль) – 52.6; Андре Онана (з Інтера в Манчестер Юнайтед) – 52.5; Кім Мін Дже (з Наполі в Баварію) – 50; Усман Дембеле (з Барселони в ПСЖ) – 50; Матеус Кунья (з Атлетіко у Вулверхемптон) – 50.

Довідка. Найдорожчим трансфером із УПЛ став трансфер Анатолія Трубіна. За нього Бенфіка сплатила Шахтарю 10 мільйонів євро.