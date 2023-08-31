Мова йде про Саудівську Аравію, предстаники якої хочуть будь-якою ціною отримати права на прийняття Мундіалю-2030 року. Тому намагаються популяризувати спорт номер 1 у своїй країні та продемонструвати ФІФА, що Саудівська Аравія готова до організації такого масштабного турніру.

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Попередній рекорд тримався 4 роки

Так, у Саудівську Аравію вже переїхали Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Неймар, Канте, Мане та безліч інших зірок світового масштабу. Не всі з цих переходів відбулися за гроші, але деякі з них стали фактором, який допоміг побити рекорд за витратами в одне трансферне вікно.

Раніше найбільше грошей було витрачено влітку 2019 року. Тоді клуби зі всього світу на придбання нових футболістів витратили 7,568 мільярди євро. У трансферне ж літнє вікно 2023 року на покупки вже витрачено 7,63 мільярди євро та цей показник ще обов'язково збільшиться. Зокрема, можливим є трансфер Мохаммеда Салаха в Аль-Іттіхад, який оцінюється щонайменше в 100 мільйонів євро.

Нижче наведено порівняльну статистику чемпіонатів, які внесли найбільший внесок у побиття рекорду. У ньому виділяється Саудівська Аравія, яка стала другою за витратами у світі. Клуби місцевого чемпіонату вже встигли витратити 846 мільйонів євро (у 2019 році було лише 70).

Також суттєво збільшили свої витрати на купівлю нових футболістів команди англійського елітного дивізіону. Вони витратили станом на 31 серпня – 2,43 мільярди євро, що на 900 мільйонів євро більше, ніж було у 2019 році.



Витрати ліг у 2019 та 2023 роках / трансфермаркт

Топ-6 найдорожчих переходів літнього трансферного вікна-2023 станом на 31 серпня (за даними Transfermarkt)