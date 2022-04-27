Велепець працюватиме в Німеччині

Головний тренер жіночої збірної з біатлону Урош Велепець став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини з біатлону.

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26 квітня Німецька лижна спілка оголосила про залучення двох іноземних фахівців як помічників старших тренерів збірної Німеччини.

У жіночій команді ним стане 31-річний норвежець Сверре Олсбю Ройселанд, а у чоловічій – 54-річний Урош Велепець. Відомо, що їхні контракти набирають чинності 1 травня та розраховані на олімпійський цикл до 2026 року.

Велепець пропрацював з українками 4 сезони, у тому числі очолював команду на двох Олімпіадах – у 2018 та 2022 роках.

Хто буде новим тренером української команди наразі не відомо.