Наступний бій Усика може відбутися в Україні: відома дата

Досі непереможний український боксер Олександр Усик може провести наступний бій в Україні. Суперником Усика, швидше за все, буде британець Джо Джойс.
Сподіваємося, що наступний поєдинок пройде в Україні
Сергій Лапін, директор команди 34-річного Усика, розповів про можливу дату наступного бою українця та місце.
До речі Батько Ф'юрі дав невтішний прогноз на бій Усик – Джойс
Він розповів, що Усик наразі втягується у підготовку до наступного поєдинку під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука.
Існує ймовірність, що Усик повернеться у ринг на початку літа 2021 року.
За датою бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок пройде на території нашої країни,
– сказав Лапін.
Хто стане суперником Усика
- Як відомо, WBO офіційно призначила поєдинок між Усиком та Джо Джойсом за титул "тимчасового" чемпіона світу. Це підтвердили команди боксерів.
- Та в представників боксерів несподівано виникли проблеми з організацією поєдинку. Повідомлялося, що сторона Усика не прийняла умови Джойса.
- Тому організатор поєдинку визначиться на промоутерських торгах. Досі не відома дата й місце бою.
- Френк Уоррен, менеджер Джойса, говорив про квітень як можливу дату поєдинку. Та Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.
- Згодом сам Уоррен заявив, що бій відбудеться у травні-червні. Ймовірно, дату зустрічі навмисно вирішили змістити на літо, щоб вболівальники могли відвідати шоу.
- У Великій Британії наприкінці травня планують почати пускати вболівальників на стадіони. Саме у Британії може й відбутися поєдинок. Принаймні Джо Джойс висловив переконання, що Усик не відмовиться поїхати на "Туманний Альбіон".
- Втім, в Україні вже зараз дозволено відвідувати спортивні події. МОЗ дозволило заповнювати стадіони на 50%.
- Усик на початку лютого заявляв, що хоче провести поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський".
Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24