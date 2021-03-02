Наступний бій Усика може відбутися в Україні: відома дата

Досі непереможний український боксер Олександр Усик може провести наступний бій в Україні. Суперником Усика, швидше за все, буде британець Джо Джойс.

Сподіваємося, що наступний поєдинок пройде в Україні

Сергій Лапін, директор команди 34-річного Усика, розповів про можливу дату наступного бою українця та місце.

До речі Батько Ф'юрі дав невтішний прогноз на бій Усик – Джойс

Він розповів, що Усик наразі втягується у підготовку до наступного поєдинку під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука.

Існує ймовірність, що Усик повернеться у ринг на початку літа 2021 року.

За датою бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок пройде на території нашої країни,

– сказав Лапін.

Хто стане суперником Усика

Як відомо, WBO офіційно призначила поєдинок між Усиком та Джо Джойсом за титул "тимчасового" чемпіона світу. Це підтвердили команди боксерів.

Та в представників боксерів несподівано виникли проблеми з організацією поєдинку. Повідомлялося, що сторона Усика не прийняла умови Джойса.

Тому організатор поєдинку визначиться на промоутерських торгах. Досі не відома дата й місце бою.

Френк Уоррен, менеджер Джойса, говорив про квітень як можливу дату поєдинку. Та Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

Згодом сам Уоррен заявив, що бій відбудеться у травні-червні. Ймовірно, дату зустрічі навмисно вирішили змістити на літо, щоб вболівальники могли відвідати шоу.

У Великій Британії наприкінці травня планують почати пускати вболівальників на стадіони. Саме у Британії може й відбутися поєдинок. Принаймні Джо Джойс висловив переконання, що Усик не відмовиться поїхати на "Туманний Альбіон".

Втім, в Україні вже зараз дозволено відвідувати спортивні події. МОЗ дозволило заповнювати стадіони на 50%.

Усик на початку лютого заявляв, що хоче провести поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський".



​Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​