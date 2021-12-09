Ломаченко отримає свій шанс, але в Австралії, – Камбосос назвав умови майбутнього поєдинку

9 грудня 2021 , 13:39
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Джерело:

BoxingScene

Чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос розповів за яких умов готовий битися зі своїми суперниками. Боксер наголошує на тому, що бій повинен відбутися тільки в Австралії.

Камбосос: Для всієї в Австралії це великий момент

Австралієць наголосив, що готовий захищати свої титули, але лише вдома – в Австралії. Боксер зазначив, що йому набридло битися на території суперників. 

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Для всієї в Австралії це великий момент. Мені довелося потрудитися, щоби завоювати всі пояси легкої ваги. Я завжди бився на території суперників, а тепер настав час привезти великі бої до мене додому,
– зазначив Камбосос. 

Він також назвав претендентів на можливий поєдинок з ним. Серед цього списку є прізвище українця Василя Ломаченка. 

"Хейні, Джервонта, Ломаченко та Гарсія отримають свої шанси. На крутому стадіоні в Австралії з 80 тисячами глядачів", – підсумував австралієць. 

Камбосос неочікувано відібрав у Лопеса всі титули 

Нагадаємо! Вже у суботу, 11 грудня, Василь Ломаченко вийде на ринг проти ганського боксера Річарда Коммі. 
Автор: Дарина Жданович