Маркус Гісдоль залишив російський клуб через військове вторгнення РФ в Україну.

До слова Поки ти, Дзюба, с*ка, мовчиш, вбивають мирних людей України, – Миколенко до футболістів Росії

"Футбольний тренер для мене – найкраща робота у світі. Але я не можу працювати в країні, лідер якої відповідає за загарбницьку війну в центрі Європи. Це не відповідає моїм цінностям, тому я негайно пішов у відставку з посади тренера московського Локомотива. Це моє особисте рішення, і я в цьому абсолютно впевнений", – заявив Гісдоль.

Що відомо про Локомотив

Марвін Комппер призначений виконувачем обов'язків головного тренера, він готуватиме команду до найближчих матчів у Кубку Росії та РПЛ.

52-річний Гісдоль очолив московський клуб 10 листопада 2021 року, змінивши на посаді Марка Ніколича.

Локомотив після 18 турів чемпіонату Росії набрав 28 очок і розташувався на 7-му місці у турнірній таблиці.

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