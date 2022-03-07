Наші думки із народом України, – легенда Баварії Кан розпочав збір коштів для українців

Олівер Кан висловив підтримку Україні. Легендарному німецькому голкіперу складно дивитись на те, як вбивають український народ.

Кан: Цю війну треба припинити

Генеральний директор мюнхенської Баварії Олівер Кан не пройшов остронь того жаху, який відбувається в Україні після вторгнення російських військ. Колишній голкіпер зізнався, що не очікував побачити такої війни у Європі.

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Кан закликав Росію припинити війну у сусідній країні.

З усіма жахливими образами війни, які ви бачите щоденно, дуже важко зосередитися на футболі. Ніхто з нас не міг уявити, що ми знову побачимо щось подібне в Європі. Цю війну треба припинити! Наші думки з народом України,

– написав Кан на своїй сторінці у твітері.

Легендарний страж воріт ініціював збір коштів для України. У Баварії разом із дитячою організацією пожертвували 100 тисяч євро для українського народу.

Україні відчуває підтримку від Баварії

Стадіон мюнхенського клубу був підсвічений кольорами українського прапора.

Капітани Баварії виводять команду з синьо-жовтою пов'язкою. Один із лідерів мюнхенців Роберт Левандовський неодноразово висловлював підтримку Україні та закликав Росію припинити війну.

Перед матчем проти Баєра організувала одразу декілька акцій на підтримку Україні. У центральному колі банер "Стоп війні", екрани, рекламні щити та кутові прапорці були синьо-жовтих кольорів, а футболісти вийшли у синіх та жовтих куртках.

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