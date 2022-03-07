Стадіон вже став військових об'єктом для росіян

Російські фашисти запевняли, що будуть бомбардувати лише військові об'єкти. Але чомусь футбольний стадіон в одну мить теж перетворився у такий об'єкт.

До теми НАТО, закрийте небо над Україною, – Циганков показав зруйновану окупантами Вінницю

Соцмережами ширяться світлини обстріляного стадіону імені Юрія Гагаріна у Чернігові. На щастя, домашній арені Десни не сильно дісталось.

Постраждала верхівка однієї з трибун стадіону.



Обстріляний стадіон у Чернігові / Фото з твітеру Buckarobanza

6 березня на цьому стадіоні Десна повинна була приймати київське Динамо у рамках 20 туру УПЛ. Однак відновлення чемпіонату відклалось через вторгнення Росії в Україну.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!