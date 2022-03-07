Стадіон вже став військових об'єктом для росіян
Російські фашисти запевняли, що будуть бомбардувати лише військові об'єкти. Але чомусь футбольний стадіон в одну мить теж перетворився у такий об'єкт.
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Соцмережами ширяться світлини обстріляного стадіону імені Юрія Гагаріна у Чернігові. На щастя, домашній арені Десни не сильно дісталось.
Постраждала верхівка однієї з трибун стадіону.
Обстріляний стадіон у Чернігові / Фото з твітеру Buckarobanza
6 березня на цьому стадіоні Десна повинна була приймати київське Динамо у рамках 20 туру УПЛ. Однак відновлення чемпіонату відклалось через вторгнення Росії в Україну.
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