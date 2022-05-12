У нас є всі шанси вийти на чемпіонат світу, – президент Інгульця Поворознюк
Збірна України розпочала підготовку до відбіркових матчів плей-офф чемпіонату світу-2022 та Ліги націй-2022/2023. Національна команда зіграла перший товариський матч.
Поворознюк: В останній момент може все перемикнутися
В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився думками стосовно шансів збірної поїхати до Катару. Він вважає, що у наших футболістів все можливо.
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Скажемо так, шанси були великі, коли ми тренувалися і грали. Але, щоб ви розуміли, у футболістів найбільше, коли вони грають це на позитиві, коли у них морально все стійко. Зараз я думаю, що буде дуже важко нам вийти, але тут є й інша сторона медалі. В останній момент може все перемикнутися та все спрацює на позитив. І я думаю, що у нас є всі шанси вийти на чемпіонат світу,
– сказав Поворознюк.
Підготовка команди до важливого матчу проти Шотландії
- Збірна України розпочала підготовку до відбіркових матчів плей-офф та Ліги націй-2022/2023. Національна команда тренується з 1 травня у Словенії.
- Перед матчем з Шотландією збірна зіграє серію спарингів. Перший товариський матч вже відбувся. 11 травня "синьо-жовті" перемогли Боруссію Менхенгладбах.
- Перемогу команді Петракова принесли голи дебютантів Мудрика і Піхальонка. Гра закінчилася з рахунком 1:2.
- У наступному товариському матчі українські футболісти зіграють проти італійського клубу Емполі. Гра запланована на 17 травня.
- А вже 18 травня національна команда побореться силами з хорватським клубом Рієка.
- Обидва ці поєдинки будуть благодійними, всі виручені кошти передадуть на допомогу Україні.