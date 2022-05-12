Поворознюк: В последний момент может все переключиться

В эксклюзивном интервью для 24 канала президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мнениями по поводу шансов сборной поехать в Катар. Он считает, что у наших футболистов все возможно.

Читайте також Дебютанти принесли збірній України перемогу над Боруссією Менхенгладбах: відеоогляд

Скажем так, шансы были велики, когда мы тренировались и играли. Но, чтобы вы понимали, у футболистов больше, когда они играют это на позитиве, когда у них морально все устойчиво. Сейчас я думаю, что будет очень тяжело нам выйти, но есть и другая сторона медали. В последний момент может все переключиться и сработает на позитив. И я думаю, что у нас есть все шансы выйти на чемпионат мира,

– сказал Поворознюк.

Важно! 1 июня национальная команда сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. А уже 5 июня триумфаторы этого поединка встретятся со сборной Уэльса.

Подготовка команды к важному матчу против Шотландии

Сборная Украины приступила к подготовке к отборочным матчам плей-офф и Лиги наций-2022/2023. Национальная команда тренируется с 1 мая в Словении.

Перед матчем со Шотландией сборная сыграет серию спаррингов. Первый товарищеский матч уже прошел. 11 мая "сине-желтые" победили в Боруссию Менхенгладбах.

Победу команде Петракова принесли голы дебютантов Мудрика и Пихаленко. Игра закончилась со счётом 1:2.

В следующем товарищеском матче украинские футболисты сыграют против итальянского клуба Эмполи. Игра намечена на 17 мая.

А уже 18 мая национальная команда сразится с хорватским клубом Риека.

Оба эти поединка будут благотворительными, все вырученные средства будут переданы на помощь Украине.

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, трек "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумную популярность, встреча с оккупантами, о том, как война повлияла на посевную и будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.