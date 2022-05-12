Молоді збірники принесли результат

Першим суперником "синьо-жовтих" стала Боруссія Менхенгладбах. Поєдинок відбувався на "Боруссія Парк". Чимало українців прийшли на трибуни, щоб забезпечити хлопцям відмінну підтримку. Протягом усього матчу здавалось, що збірна грає не у Німеччині, а в Україні, пише 24 канал.

Більше про гру Дебютанти принесли збірній України перемогу над Боруссією Менхенгладбах: відеоогляд

У поєдинку свої перші голи за національну команду забили два дебютанти – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

Головний тренер України Олександра Петраков не прогадав зі складом. Вже на 10-й хвилині зустрічі Мудрик заробив на м'яч. Михайло отримав класне закидання, на швидкості випередив опікуна та легко змінив нулі на табло.

Відео голу Мудрика

Піхальонок з'явився на футбольному полі вже у другому таймі. Наприкінці поєдинку саме удар Олександра після помилки захисту Боруссії вивів Україну уперед.

Піхальонок забив за збірну: дивіться відео

Збірна України вже у першому матчі 2022 року святкувала важливу перемогу, яка дає надію на позитивний результат у зустрічі проти Шотландії.

До слова. Вже 17 травня головна команда країни зіграє другий спаринг проти італійського Емполі.

Підготовка збірної України: головне

Хлопці вперше зібрались за тривалий час у розташуванні національної команди. Вже 1 червня Україна зіграє у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. У разі позитивного результату збірна проведе матч проти Уельсу (5 червня). Саме з цією командою підопічні Петракова будуть боротись за путівку на Мундіаль.

Підготовка головної команди країни триватиме близько місяця. Однак українські футболісти, які виступають у закордонних чемпіонатах, приєднаються до "синьо-жовтих" лише після 15-го травня. Усі легіонери відмовились від вихідних та відпочинку після закінчення сезону, щоб якомога швидше прибути у збурну.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, Україна загалом зіграє чотири або п'ять спарингів. Один із них вже відбувся, відомо ще двох наступних суперників – італійське Емполі та хорватський Рієк (18 травня).

Нагадаємо, що тренувальний процес українська команда проводить у Словенії.