На нас чекала б така ганьба, – російський екстенісист про можливе протистояння України та Росії
24 листопада 2021 , 12:20Читать новость на русском
Джерело:твітер Євгена Кафельнікова
Колишня перша ракетка світу Євген Кафельніков поділився думками щодо можливого протистояння команд Росії та України в єврокубках та збірних двох країн. Він надає перевагу українцям.
Росіянин впевнений у перемозі українців
Після матчу київського Динамо та мюнхенської Баварії у Лізі чемпіонів екстенісист у своєму твітері підтримав рішення про те, що команди Російської Федерації та України не можуть зустрітися між собою.
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Колишній тенісист переконаний, що росіян чекала б ганебна поразка.
Правильно розводять збірні та клуби з футболу, а то на нас чекала б така ганьба, що відмитися від неї було б неможливо дуже довго,
– написав Кафельніков у своєму твітері.
- Україна та Росія оберуть різні шляхи також і під час жеребкування плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. До того ж команди не зможуть зустрітися не лише в першому раунді, але й у фіналі кваліфікації.
- Матч між Динамо та Баварією завершився з мінімальною поразкою киян – 1:2.
- Кафельніков піднявся на перше місце п'єдесталу турніру Ролан Гаррос у 1996 році, через три роки вже носив титул першої ракетки світу. У 2000 році він завоював золоту нагороду на Олімпіаді у Сіднеї.