На нас чекала б така ганьба, – російський екстенісист про можливе протистояння України та Росії

Колишня перша ракетка світу Євген Кафельніков поділився думками щодо можливого протистояння команд Росії та України в єврокубках та збірних двох країн. Він надає перевагу українцям.

Росіянин впевнений у перемозі українців

Після матчу київського Динамо та мюнхенської Баварії у Лізі чемпіонів екстенісист у своєму твітері підтримав рішення про те, що команди Російської Федерації та України не можуть зустрітися між собою.

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Колишній тенісист переконаний, що росіян чекала б ганебна поразка.

Правильно розводять збірні та клуби з футболу, а то на нас чекала б така ганьба, що відмитися від неї було б неможливо дуже довго,

– написав Кафельніков у своєму твітері.

УЄФА розводить під час жеребкування українські та російські клуби, а також збірні. Так було не завжди, лише від 2014 року у зв'язку з анексією Криму та війною на Донбасі, до якої причетна Росія.