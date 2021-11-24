Россиянин уверен в победе украинцев
После матча киевского Динамо и мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов бывший теннисист в своем твиттере поддержал решение о том, что команды Российской Федерации и Украины не могут встретиться между собой.
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Бывший теннисист убежден, что россиян ждало бы позорное поражение.
Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то нас ждал бы такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго,
– написал Кафельников в своем твиттере.
- Украина и Россия выберут разные пути и во время жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. К тому же команды не смогут встретиться не только в первом раунде, но в финале квалификации.
- Матч между Динамо и Баварией завершился с минимальным поражением киевлян – 1:2.
- Кафельников поднялся на первое место пьедестала турнира Ролан Гаррос в 1996 году, через три года уже носил титул первой ракетки мира. В 2000 году он завоевал золотую награду на Олимпиаде в Сиднее.