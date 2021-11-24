Россиянин уверен в победе украинцев

После матча киевского Динамо и мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов бывший теннисист в своем твиттере поддержал решение о том, что команды Российской Федерации и Украины не могут встретиться между собой.

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Бывший теннисист убежден, что россиян ждало бы позорное поражение.

Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то нас ждал бы такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго,

– написал Кафельников в своем твиттере.

Обратите внимание! УЕФА разводит во время жеребьевки украинские и российские клубы, а также сборные. Так было не всегда, только с 2014 года в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе, к которой причастна Россия.