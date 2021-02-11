Наполі 10 лютого у другому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії гостював на стадіоні Аталанти. Господарі зустрічі впевнено переграли суперника та вийшли у фіналу турніру.

Аталанта – Наполі 3:1

Голи: Сапата, 10, Пессіна, 16, 78 – Лосано, 53

До теми: "Суха" нічия з Інтером вивела Ювентус у фінал Кубка Італії: відео

Перша зустріч між цими клубами завершилась "сухою" нічиєю 0:0. Українські футболісти Аталанти Руслан Маліновський та Віктор Коваленко розпочали матч-відповідь на лавці для запасних.

Перший небезпечний момент у зустрічі створили гості. Інсіньє майстерно обробив м'яч та другим дотиком потужно пробив у кут воріт – м'яч пролетів повз володіння.

Вже на 10-й хвилині футболісти Аталанти відкрили рахунок. Сапата вирішив перевірити фортуну та не прогадав. Нападник гарматним пострілом з дальньої відстані прошив сітку Наполі – 1:0.

Вже за шість хвилин Сапата асистував одноклубнику. Форвард віддав передачу в один дотик на Пессіна, який не змарнував вбивчу позицію, пробивши у кут воріт – голкіпер не зміг стати рятівником для Наполі, 2:0.

Муріель змарнував чудову нагоду, спрямувавши м'яч, який відскочив за межі штрафного майданчика, убік від стійки.

Як не старались гравці, але у першому таймі цифри на табло вони вже не змінили. За комфортного рахунку футболісти Аталанти пішли відпочивати. Перша 45-хвилинка запам'яталась великою кількістю боротьби.

На початку другого тайму Лосано у стилі каратиста впритул перевірив голкіпера Голліні – воротар на місці. Але на добиванні знову був Лосано, який з другого разу таки зміг вразити ворота – 2:1.

100% момент змарнував Госенс. Гравець Аталанти перевірив пильність воротаря – голкіпер у ефектному стрибку парирував постріл.

Господарі значно активніше діяли у атаці. Автор першого голу Сапата головою відправив м'яч вище володінь Наполі.

Ілічич відгукнувся на точну передачу, яка розрізала захист і з перспективної відстані ефектно пробив під поперечину. Але Оспіна став на заваді голу.

Поодиноку небезпеку створили гості. Осімхен був дуже близький до того, щоб забити. Він отримав передачу в штрафному майданчику, але м'яч після його удару полетів прямо у туди, де стояв Голліні.

На 78-й хвилині підопічні Джана П'єра Гасперіні збільшили свою перевагу. Активний Сапата зумів прокинути м'яч партнеру по команді. Пессіна обробив передачу та другим дотиком відправив м'яч повз голкіпера, який вже вийшов з воріт – 3:1.

Останню гостроту у зустрічі створили гості. Руй відгукнувся на розрізну передачу та ефектно пробив у дев'ятку. Голліні впевнено зіграв на лінії воріт.

У підсумку – 3:1 переконлива перемога Аталанти. Маліновський та Коваленко так і не з'явились на полі. Тепер українці зможуть отримати шанс у фіналі Кубка Італії, де на них вже чекає туринський Ювентус. Цікаво, чи зможуть українські фанати знову побачити протистояння Маліновського та Роналду.

This is what the faces of players in the final look like! GRAZIE! pic.twitter.com/T0NC65Ra4B — Marten de Roon (@Dirono) February 10, 2021

Аталанта – Наполі відеоогляд