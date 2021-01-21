У середу, 20 січня, Ювентус зіграв проти Наполі у фіналі Суперкубка Італії. Туринці без проблем обіграли суперника, здобувши черговий трофей у історії клубу.

Ювентус – Наполі 2:0

Голи: Роналду, 64, Мората, 90+5

Нереалізований пенальті: Інсіньє, 80

Перед матчем складно було визначити фаворита цього протистояння. На полі зустрілись дві рівні команди, які створювали небезпеку біля воріт голкіперів вже з перших секунд зустрічі. Але не можна сказати, що воротарі рятували власні володіння після вбивчих моментів. Декілька гарних нагод змарнували гості після кутових, а от Ювентус поставив ставку на дальні удари, пише 24 канал.

Оце так Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу

Роналду теж пробував вразити ворота з дальньої відстані. Але удар португальця з-за меж штрафного полетів вище воріт. Ближче до закінчення першого тайму Щесни двічі рятував власні ворота. Спершу воротар класно парирував удар впритул, а вже згодом витягнув м'яч з лінії воріт після удару головою.

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку – 0:0. Після відпочинку гравці Ювентуса кинулись у атаку, що і принесло омріяний результат. На 64-й хвилині після подачі з кутового зрикошетив прямо у місце, де перебував Роналду. Кріштіану опинився впритул до лінії воріт голкіпера та легко переграв стража воріт. Цей гол відкрив рахунок у фіналі Суперкубка – 1:0.

На 80-й хвилині Наполі змарнував чудову нагоду забити. Маккенні невдало зіграв у власному штрафному, сфоливши на Мертенсі. Арбітр після перегляду відеоповтору вказав на 11-метрову позначку. Пробивати пенальті взявся Інсіньє, але його удар розминувся із воротами Ювентуса.

Тут чудово подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Туринці класно вибігли у стрімку контратаку. Куардадо протягнув м'яч до штрафного суперника, але не зіграв егоїстично. Еквадорець побачив забігання Морати ти віддав гольову передачу на іспанського нападника, який відправив м'яч у ворота – 2:0. Цей гол став останнім у зустрічі. Ювентус – володар Суперкубка Італії.

Ювентус – Наполі відеоогляд