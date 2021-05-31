За інформацією ЗМІ, Челсі готовий віддати 12 мільйонів євро за 18-річного лідера оборони Динамо.

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Клуби не вели переговорів

Повідомляється, що Динамо поки не вело переговорів з Челсі про перехід Забарного. Керівництво київського клубу ще не отримувало від "синіх" запит про трансфер захисника.

Водночас авторитетний журналіст Ніколо Скіра підтвердив інтерес Челсі до захисника Динамо.