За інформацією ЗМІ, Челсі готовий віддати 12 мільйонів євро за 18-річного лідера оборони Динамо.
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Клуби не вели переговорів
Повідомляється, що Динамо поки не вело переговорів з Челсі про перехід Забарного. Керівництво київського клубу ще не отримувало від "синіх" запит про трансфер захисника.
Водночас авторитетний журналіст Ніколо Скіра підтвердив інтерес Челсі до захисника Динамо.
- У сезоні-2020/2021 Забарний зіграв за Динамо 36 матчів в усіх турнірах. У 2020 році Ілля дебютував у футболці збірної України.