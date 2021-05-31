Зацікавленість з Лондона

Лондонський клуб після перемоги у Лізі чемпіонів готується підсилити свій склад на наступний сезон. В око скаутів команди потрапив 18-річний захисник Динамо Ілля Забарний.

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Челсі готовий віддати за лідера оборони 12 мільйонів євро. Трансфером особисто займається головний тренер збірної України та колишній форвард команди з Лондона Андрій Шевченко.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 6 мільйонів євро. Його контракт із українським грандом розрахований до кінця серпня 2025 року.