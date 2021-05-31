Зацікавленість з Лондона
Лондонський клуб після перемоги у Лізі чемпіонів готується підсилити свій склад на наступний сезон. В око скаутів команди потрапив 18-річний захисник Динамо Ілля Забарний.
До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Челсі готовий віддати за лідера оборони 12 мільйонів євро. Трансфером особисто займається головний тренер збірної України та колишній форвард команди з Лондона Андрій Шевченко.
Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 6 мільйонів євро. Його контракт із українським грандом розрахований до кінця серпня 2025 року.
- Зараз динамівець перебуває у розташуванні національної команди, яка у Харкові готується до Євро-2020. Захисник дебютував у збірній України 2020 року та вже провів 6 ігор.
- У сезоні-2020/2021 футболіст зіграв у "біло-синій" футболці 36 матчів в усіх турнірах, у яких одного разу відзначався у воротах суперника та віддав таку ж кількість асистів.