Вогняний Беллінгем і божевільний автогол: Реал вирвав перемогу у супергрі проти Наполі – відео

Наполі та Реал подарували фанатам багато моментів та неймовірну розв'язку. Долю переможця визначив прикрий автогол після неймовірного удару.

Наполі – Реал 2:3

Голи: Естігор, 19, Зелінський, 54 (пен) – Вінісіус, 27, Беллінгем, 34, Мерет, 78 (аг)

У Лізі чемпіонів пройшли перші матчі другого туру сезону 2023-2024. Центральною зустріччю вівторка, 3 жовтня, став бій на "Стадіо Дієго Марадона", де Наполі приймав Реал, пише 24 канал.

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Головні фаворити групи

На старті євросезону обидві команди здобули перемоги. Втім якщо неаполітанці не мали проблем із Брагою (2:0), то мадридці помучились із Уніоном і вирвали три очки лише на 90+4 хвилині.

Не було сумнівів, що саме ці команди мають виходити у плей-офф, тому в їх очних матчах вирішується доля першого місця. У звітній грі Наполі та Реал подарували фанатам яскраву гру з обох сторін.

Кожна команд мала перевагу лише на певних відрізках матчу, але загалом зустріч вийшла бойовою та подарувала аж п'ять голів. Відкрити рахунок судилось господарям, після помилки Кепи на виході при кутовому Натан пробив у поперечину, а на добиванні зіграв Естігор.

Беллінгем у вогні

Втім вже до перерви Реал вийшов вперед. Героєм матчу знову став Джуд Беллінгем, який після переходу влітку забив аж сім голів за мадридців. У грі проти Наполі англієць спочатку асистував на Вінісіуса, який з гострого кута пробив Мерета.

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А трохи згодом Джуду вдався крутий слалом, після якого він самотужки відправив м'яч у сітку. У другому таймі Наполі був більш гострим і це допомогло підопічним Гарсії зрівняти рахунок.

Начо збив Осімхена у власному майданчику і вирок від стійки виконав Зелінський. Наполі намагався вигризти і перемогу, але фортуна зрештою відвернулась від італійського клубу.

Удача на боці Реала

За 12 хвилин до кінця Вальверде здалека вистрілив, від душі приклавшись до м'яча. Той влучив у поперечину, але від неї відлетів у шию Мерету і залетів у ворота.

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Руді Гарсія запустив у гру Сімеоне та Распадорі у сподіванні на навалу, але по-справжньому небезпечних моментів господарям не дали створити. Таким чином, Реал вириває гостьову перемогу у такій непростій грі.

Команда Анчелотті очолює квартет і стає головним фаворитом на вихід у плей-офф з першого місця. У наступному турі Реал зіграє проти Браги, тоді як на неаполітанців очікує Уніон.

Відеоогляд матчу Наполі – Реал