Наполи – Реал 2:3

Голы: Эстигор, 19, Зелински, 54 (пен) – Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 (аг)

В Лиге чемпионов прошли первые матчи второго тура сезона 2023-2024. Центральной встречей вторника, 3 октября, стало сражение на "Стадио Диего Марадона", где Наполи принимал Реал, пишет 24 канал.

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Главные фавориты группы

На старте евросезона обе команды одержали победы. Впрочем, если у неаполитанцев не было проблем с Брагой (2:0), то мадридцы помучились с Унионом и вырвали три очка всего на 90+4 минуте.

Не было сомнений, что именно эти команды должны выходить в плей-офф, потому в их очных матчах решается судьба первого места. В отчетной игре Наполи и Реал подарили фанатам яркую игру с обеих сторон.

Каждая команда имела преимущество только на определенных отрезках матча, но в общей сложности встреча вышла боевой и подарила целых пять голов. Открыть счет суждено хозяевам, после ошибки Кепы на выходе при угловом Натане пробил в перекладину, а на добивании сыграл Эстигор.

Беллингем в огне

Впрочем, уже к перерыву Реал вышел вперед. Героем матча снова стал Джуд Беллингем, который после перехода летом забил семь голов за мадридцев. В игре против Наполи англичанин сначала ассистировал на Винисиуса, который с острого угла пробил Мерета.

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А чуть позже Джуду удался крутой слалом, после которого он в одиночку отправил мяч в сетку. Во втором тайме Наполи был более острым, и это помогло подопечным Гарсии сравнять счет.

Нато сбил Осимхена в собственной площадке и приговор от крепости выполнил Зелинский. Наполи пытался выгрызть и победу, но фортуна в конце концов отвернулась от итальянского клуба.

Удача на стороне Реала

За 12 минут до конца Вальверде издали выстрелил, от души приложившись к мячу. Тот попал в перекладину, но от нее улетел в шею Мерету и залетел в ворота.

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Руди Гарсия запустил в игру Симеоне и Распадори в надежде на нашествие, но по-настоящему опасных моментов хозяевам не дали сотворить. Таким образом, Реал вырывает гостевую победу в столь непростой игре.

Команда Анчелотти возглавляет квартет и становится главным фаворитом выхода в плей-офф с первого места. В следующем туре Реал сыграет против Браги, тогда как неаполитанцев ожидает Унион.

Видеообзор матча Наполи – Реал