В середу, 4 жовтня, у Лізі чемпіонів 2023-2024 пройдуть вісім матчів другого туру. Один із найбільш цікавих пройде в Англії, де місцевий Ньюкасл прийматиме ПСЖ, пише 24 канал.

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"Сороки" знову в ЛЧ

Ліга чемпіонів повертається на стадіон "Сент-Джеймс Парк". В останній раз Ньюкасл грав у Лізі чемпіонів аж у 2003 році, коли був в одній групі з Динамо. Тепер же вболівальники "сорок" дочекались повернення найпрестижнішого турніру Європи.

Команда Едді Хау непогано почала шлях у цьому розіграші, здобувши нульову нічию на полі Мілана. Це можна вважати успіхом, адже по грі "россонері" мали тотальну ігрову перевагу.

Невдала хода в чемпіонаті

У свою чергу ПСЖ одразу почав виправдовувати статус фаворита групи. Команда Луїса Енріке здолала вдома Боруссію Дортмунд (2:0) завдяки голам Мбаппе та Хакімі.

На внутрішній арені команди поки виступають нижче очікуваного. Парижани йдуть п'ятими, відстаючи від лідерів Монако та Бреста на два очки. Ньюкасл же посідає в АПЛ 8 місце, маючи шестиочкове відставання від першого МанСіті.

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Букмекери не бачать фаворита у зустрічі на "Сент-Джеймс Парк". Трохи більше шансів дають Ньюкаслу – 2,62 проти 2,70 на французів. Нічия ж оцінюється у 3,65.

При цьому експерти не сумніваються у результативній грі. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,69, тоді як на ТМ – 2,24. Головними фаворитами на забитий гол є наступні гравці: