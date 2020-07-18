Легендарний "Лідс" офіційно повернувся в АПЛ
Один з найлегендарніших клубів туманного Альбіону "Лідс Юнайтед" офіційно повертається в англійську Прем'єр-лігу. "Лідс" у сезоні 2020/2021 зіграє в АПЛ вперше за 16 років.
Як "Лідс" вийшов у АПЛ
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17-го липня "Вест Бромвіч" у рамках 45 туру Чемпіоншипу не зміг обіграти "Хаддерсфілд", який ще недавно виступав в АПЛ (1:2), інформує 24 канал.
Таким чином, "Лідс" забезпечив собі підвищення у класі.
На рахунку команди Славена Біліча 82 очка за один тур до кінця сезону. Це означає, що "Лідс", який лідирує в Чемпіоншипі з 87 очками в 44 матчах, гарантував собі місце в першій двійці і, як наслідок, прямий вихід в АПЛ.
Повернення "Лідса"
"Лідс" покинув АПЛ за підсумками сезону-2003/04. Через фінансові проблеми клуб вилетів у Лігу 1, де провів три роки (з 2007 до 2010 року).
У минулому сезоні "Лідс" лідирував більшу частину сезону в Чемпіоншипі, однак опустився в зону плей-офф, де поступився "Дербі Каунті".
Третій претендент на прямий вихід в АПЛ – "Брентфорд". Він може випередити "Вест Бром" вже в цьому турі.