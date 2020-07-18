Один з найлегендарніших клубів туманного Альбіону "Лідс Юнайтед" офіційно повертається в англійську Прем'єр-лігу. "Лідс" у сезоні 2020/2021 зіграє в АПЛ вперше за 16 років.

Як "Лідс" вийшов у АПЛ

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17-го липня "Вест Бромвіч" у рамках 45 туру Чемпіоншипу не зміг обіграти "Хаддерсфілд", який ще недавно виступав в АПЛ (1:2), інформує 24 канал.

Таким чином, "Лідс" забезпечив собі підвищення у класі.

THEY’RE BACK!



Leeds United players celebrate with fans outside Elland Road after reaching the Premier League for the first time in 16 years pic.twitter.com/1IuMs9UKaf — ESPN FC (@ESPNFC) July 17, 2020

На рахунку команди Славена Біліча 82 очка за один тур до кінця сезону. Це означає, що "Лідс", який лідирує в Чемпіоншипі з 87 очками в 44 матчах, гарантував собі місце в першій двійці і, як наслідок, прямий вихід в АПЛ.

Повернення "Лідса"

"Лідс" покинув АПЛ за підсумками сезону-2003/04. Через фінансові проблеми клуб вилетів у Лігу 1, де провів три роки (з 2007 до 2010 року).

У минулому сезоні "Лідс" лідирував більшу частину сезону в Чемпіоншипі, однак опустився в зону плей-офф, де поступився "Дербі Каунті".

Третій претендент на прямий вихід в АПЛ – "Брентфорд". Він може випередити "Вест Бром" вже в цьому турі.

"Лідс" – триразовий чемпіон Англії. Клуб грав у фіналі Кубка європейських чемпіонів, Кубку володарів кубків УЄФА та Кубку УЄФА. Команду очолює Марсело Б'єлса.