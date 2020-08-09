"Арсенал" націлився на Матвієнка: скаути переглядали українця на грі з "Вольфсбургом"
Футболіст "Шахтаря" Микола Матвієнко знову зацікавив лондонський "Арсенал". Аналітики лондонського клубу переглядали Миколу під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга".
Про те, що аналітики "Арсеналу" переглядали Матвієнка у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з "Вольфсбургом", повідомляє Arsenal News.
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Матвієнко у шорт-листі "канонірів"
Повідомляється, що 24-річний українець один з декількох гравців у шорт-листі центральних захисників "канонірів".
За інформацією джерела, найбільш імовірним підписанням залишається захисник "Лілля" Габріел Магальяєс.
Зазначимо, що в січні повідомлялося, що "Арсенал" практично узгодив трансфер Матвієнка. Однак "Шахтар" начебто вимагав 30 мільйонів євро, що завадило переходу.
Тоді футбольний агент Олег Смалійчук у зірванні трансферу звинуватив генерального директора "Шахтаря" Сергія Палкіна.
У підсумку "Арсенал" орендував захисника "Фламенго" Марі з опцією викупу.
Профайл Матвієнка
Основна позиція гравця збірної України – центральний захисник. Втім, у матчі з "Вольфсбургом" Микола грав лівого захисника.
Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.