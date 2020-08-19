"Манчестер Сіті", де зараз виступає українець Олександр Зінченко, близький до підписання контракту з захисником "Наполі" Каліду Кулібалі. Італійці вимагають більшу суму, ніж запропонував англійський клуб.

Про можливий трансфер футболіста повідомив журналіст Ніколо Шкіра у своєму Twitter.

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Потенційний конкурент Зінченка

Англійський клуб запропонував за гравця 70 мільйонів євро і включив у пропозицію бонусні виплати. 29-річний футболіст із Сенегалу погодив контракт на 5 років та буде отримувати 10 мільйонів євро у рік.

"Наполі" налаштовано виручити за гравця на 10 мільйонів більше, ніж пропонує "МанСіті". Вони згодні продати захисника лише за 80 мільйонів євро, тому перемовини продовжуються.

Kalidou #Koulibaly is getting closer to #ManCity, which have offered €70M + add-ons to #Napoli (ask €80M to sell him). Talks ongoing to finalize the deal. KK has agreed personal terms for a contract until 2025 (€10M/year). #transfers #MCFC https://t.co/rLXNZo2WaL — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2020

Щоправда, відомий портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста значно менше, його ціна близько 56 мільйонів євро. У минулому сезоні Кулібалі зіграв 34 поєдинки, але результативними діями не відзначився. У його активі лише 9 жовтих карток та одне вилучення. Кулібалі виступає за "Наполі" ще з 2014 року. Відразу ж отримав постійне місце у захисті неаполітанської команди.