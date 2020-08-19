"МанСіті" близький до підписання захисника "Наполі", який грає на позиції Зінченка
"Манчестер Сіті", де зараз виступає українець Олександр Зінченко, близький до підписання контракту з захисником "Наполі" Каліду Кулібалі. Італійці вимагають більшу суму, ніж запропонував англійський клуб.
Про можливий трансфер футболіста повідомив журналіст Ніколо Шкіра у своєму Twitter.
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Потенційний конкурент Зінченка
Англійський клуб запропонував за гравця 70 мільйонів євро і включив у пропозицію бонусні виплати. 29-річний футболіст із Сенегалу погодив контракт на 5 років та буде отримувати 10 мільйонів євро у рік.
"Наполі" налаштовано виручити за гравця на 10 мільйонів більше, ніж пропонує "МанСіті". Вони згодні продати захисника лише за 80 мільйонів євро, тому перемовини продовжуються.
Щоправда, відомий портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста значно менше, його ціна близько 56 мільйонів євро. У минулому сезоні Кулібалі зіграв 34 поєдинки, але результативними діями не відзначився. У його активі лише 9 жовтих карток та одне вилучення. Кулібалі виступає за "Наполі" ще з 2014 року. Відразу ж отримав постійне місце у захисті неаполітанської команди.