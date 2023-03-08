Перша стадія плей-офф Ліги чемпіонів наближається до завершення. Вже відомі дві команди, які пройшли до 1/4 фіналу, пише 24 канал.

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Ними стали Бенфіка та Челсі. Португальці вдруге переграли Брюгге, тоді як підопічні Грема Поттера взяли реванш у дортмундської Боруссії за мінімальну поразку на виїзді.

Всі результати 1/8 фіналу:

Бенфіка (Португалія) – Брюгге (Бельгія) 2:0 / 5:1

– Брюгге (Бельгія) Челсі (Англія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина) 0:1 / 2:0

– Боруссія Дортмунд (Німеччина) Баварія (Німеччина) – ПСЖ (Франція) 1:0

Тоттенхем (Англія) – Мілан (Італія) 0:1

Манчестер Сіті (Англія) – Лейпциг (Німеччина) 1:1

Порту (Португалія) – Інтер (Італія) 0:1

Наполі (Італія) – Айнтрахт (Німеччина) 2:0

Реал Мадрид (Іспанія) – Ліверпуль (Англія) 5:2

Хто вийшов в 1/4 фіналу:

Бенфіка (Португалія)

Челсі (Англія)

Жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня. Матчі 1/4 фіналу призначені на 11-12 та 18-19 квітня, а фінал пройде 10 червня в Стамбулі.