Перша стадія плей-офф Ліги чемпіонів наближається до завершення. Вже відомі дві команди, які пройшли до 1/4 фіналу, пише 24 канал.
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Ними стали Бенфіка та Челсі. Португальці вдруге переграли Брюгге, тоді як підопічні Грема Поттера взяли реванш у дортмундської Боруссії за мінімальну поразку на виїзді.
Всі результати 1/8 фіналу:
- Бенфіка (Португалія) – Брюгге (Бельгія) 2:0 / 5:1
- Челсі (Англія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина) 0:1 / 2:0
- Баварія (Німеччина) – ПСЖ (Франція) 1:0
- Тоттенхем (Англія) – Мілан (Італія) 0:1
- Манчестер Сіті (Англія) – Лейпциг (Німеччина) 1:1
- Порту (Португалія) – Інтер (Італія) 0:1
- Наполі (Італія) – Айнтрахт (Німеччина) 2:0
- Реал Мадрид (Іспанія) – Ліверпуль (Англія) 5:2
Хто вийшов в 1/4 фіналу:
- Бенфіка (Португалія)
- Челсі (Англія)
Жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня. Матчі 1/4 фіналу призначені на 11-12 та 18-19 квітня, а фінал пройде 10 червня в Стамбулі.