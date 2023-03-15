Німецький Айтрахт після поразки в першому поєдинку повинен був у матчі-відповіді ліквідувати гандикап у два голи. Втім, гол у роздягальну зруйнував усі надії "орлів", пише 24 канал.
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На третій компенсованій хвилині першого тайму форвард Наполі Віктор Осімхен скористався навісною передачею Маттео Політано і влучно пробив під праву стійку. 1:0 – "партенопейці" повели в рахунку.
Відео голу Осімхена
Таким чином загальний рахунок у протистоянні став 3:0 на користь італійського клубу. Лише диво може врятувати Айнтрахт від вильоту з Ліги чемпіонів.