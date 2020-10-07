У Європі закрилося трансферне вікно, а це означає, що настав час підбивати підсумки. Де продовжать сезон-2020/2021 найзірковіші футболісти – читайте у матеріалі Спорт24.

Найдорожчим футболістом трансферного вікна став Кай Хаверц. Німецький футболіст перешов з "Баєра" у "Челсі" за 80 мільйонів євро. Про це повідомляє 24 канал.

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Топ-10 найдорожчих трансферів

Кай Хаверц з "Баєра" в "Челсі" (80 мільйонів євро) Артур з "Барселони" в "Ювентус" (72 мільйони євро) Віктор Осімхен з "Лілля" в "Наполі" (70 мільйонів євро) Рубен Діас з "Бенфіки" у "Манчестер Сіті" (68 мільйонів євро) Міралем П'яніч з "Ювентуса" у "Барселону" (60 мільйонів євро) Тімо Вернер з "Лейпцига" у "Челсі" (53 мільйони євро) Мауро Ікарді з "Інтера" у ПСЖ (50 мільйонів євро) Бен Чілвелл з "Лестера" у "Челсі" за (50 мільйонів євро) Томас з "Атлетіко" в "Арсенал" (50 мільйонів євро) Натан Аке з "Борнмута" в "Манчестер Сіті" (45,30 мільйона євро)

У рамках трансферно вікна відбулося й декілька зіркових оренд.

Головні оренди трансферно вікна

Гарент Бейл з "Реала" у "Тоттенхем" (оренда)

Джастін Клюйверт з "Роми" в "Лейпциг" (оренда)

Дуглас Коста з "Ювентуса" у "Баварію" (оренда)

Жерар Делофеу з Вотфорда" в "Удінезе" (оренда)

Альваро Мората з "Атлетіко" у "Ювентус" (оренда)

Маттео Гендузі з "Арсенала" в "Герту" (оренда)

Тео Волкот з "Евертона" у "Саутгемптон" (оренда)

Лукас Торрейра з "Арсеналу" в "Атлетіко" (оренда)

Ще цілий ряд зіркових футболістів знайшли собі клуби як вільні агенти. Хоча деяких футболістів клуби настільки хотіли позбутися, що відпускали безкоштовно.

Найзірковіші переходи вільних агентів

Хамес Родрігес з "Реала" в "Евертон" (вільний агент)

Луїс Суарес з "Барселони" в "Атлетіко" (вільний агент)

Дані Парехо з "Валенсії" у "Вільярреал" (вільний агент)

Едінсон Кавані з ПСЖ у "Манчестер Юнайтед" (вільний агент)

Гонсало Ігуаїн з "Ювентуса" в "Інтер Маямі" (вільний агент)

Давід Сільва з "Манчестер Сіті" у "Реал Сосьєдад" (вільний агент)

Блез Матюїді з "Ювентуса" в "Інтер Маямі" (вільний агент)

Педро з "Челсі" в "Рому (вільний агент)

Вілльян з "Челсі" в "Арсенал" (вільний агент)

Маріо Гьотце з "Боруссії" Дортмунд у ПСВ (вільний агент)

Тьяго Сілва з ПСЖ у "Челсі" (вільний агент)

Артуро Відаль з "Барселони" в "Інтер" (вільний агент)

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