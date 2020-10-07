Кавані в МЮ, Коста – в "Баварії": головні трансфери літо – осінь 2020
У Європі закрилося трансферне вікно, а це означає, що настав час підбивати підсумки. Де продовжать сезон-2020/2021 найзірковіші футболісти – читайте у матеріалі Спорт24.
Найдорожчим футболістом трансферного вікна став Кай Хаверц. Німецький футболіст перешов з "Баєра" у "Челсі" за 80 мільйонів євро. Про це повідомляє 24 канал.
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Топ-10 найдорожчих трансферів
- Кай Хаверц з "Баєра" в "Челсі" (80 мільйонів євро)
- Артур з "Барселони" в "Ювентус" (72 мільйони євро)
- Віктор Осімхен з "Лілля" в "Наполі" (70 мільйонів євро)
- Рубен Діас з "Бенфіки" у "Манчестер Сіті" (68 мільйонів євро)
- Міралем П'яніч з "Ювентуса" у "Барселону" (60 мільйонів євро)
- Тімо Вернер з "Лейпцига" у "Челсі" (53 мільйони євро)
- Мауро Ікарді з "Інтера" у ПСЖ (50 мільйонів євро)
- Бен Чілвелл з "Лестера" у "Челсі" за (50 мільйонів євро)
- Томас з "Атлетіко" в "Арсенал" (50 мільйонів євро)
- Натан Аке з "Борнмута" в "Манчестер Сіті" (45,30 мільйона євро)
У рамках трансферно вікна відбулося й декілька зіркових оренд.
Головні оренди трансферно вікна
- Гарент Бейл з "Реала" у "Тоттенхем" (оренда)
- Джастін Клюйверт з "Роми" в "Лейпциг" (оренда)
- Дуглас Коста з "Ювентуса" у "Баварію" (оренда)
- Жерар Делофеу з Вотфорда" в "Удінезе" (оренда)
- Альваро Мората з "Атлетіко" у "Ювентус" (оренда)
- Маттео Гендузі з "Арсенала" в "Герту" (оренда)
- Тео Волкот з "Евертона" у "Саутгемптон" (оренда)
- Лукас Торрейра з "Арсеналу" в "Атлетіко" (оренда)
Ще цілий ряд зіркових футболістів знайшли собі клуби як вільні агенти. Хоча деяких футболістів клуби настільки хотіли позбутися, що відпускали безкоштовно.
Найзірковіші переходи вільних агентів
- Хамес Родрігес з "Реала" в "Евертон" (вільний агент)
- Луїс Суарес з "Барселони" в "Атлетіко" (вільний агент)
- Дані Парехо з "Валенсії" у "Вільярреал" (вільний агент)
- Едінсон Кавані з ПСЖ у "Манчестер Юнайтед" (вільний агент)
- Гонсало Ігуаїн з "Ювентуса" в "Інтер Маямі" (вільний агент)
- Давід Сільва з "Манчестер Сіті" у "Реал Сосьєдад" (вільний агент)
- Блез Матюїді з "Ювентуса" в "Інтер Маямі" (вільний агент)
- Педро з "Челсі" в "Рому (вільний агент)
- Вілльян з "Челсі" в "Арсенал" (вільний агент)
- Маріо Гьотце з "Боруссії" Дортмунд у ПСВ (вільний агент)
- Тьяго Сілва з ПСЖ у "Челсі" (вільний агент)
- Артуро Відаль з "Барселони" в "Інтер" (вільний агент)
Інші топ-трансфери
- Лерой Сане з "Манчестер Сіті" в "Баварію" (45 мільйонів євро)
- Діого Жота з "Вулверхемптона" у "Ліверпуль" (44,7 мільйона євро)
- Ашраф Хакімі з "Реала" в "Інтер" (40 мільйонів євро)
- Хакім Зієш з "Аякса" у "Челсі" (40 мільйонів євро)
- Донні ван де Беек з "Аякса" у "Манчестер Юнайтед" (39 мільйонів євро)
- Серхіо Релігон з "Реала" у "Тоттенхем" (30 мільйонів євро)
- Нельсон Семедо з "Барселони" у "Вулверхепмтон" (30 мільйонів євро)
- Родріго з "Валенсії" в "Лідс" (30 мільйонів євро)
- Ферран Торре з "Валенсії" в "Манчестекр Сіті" (23 мільйони євро)
- Тьяго з "Баварії" у "Ліверпуль" (22 мільйони євро)
- Сержиньо Дест з "Аякса" у "Барселону" (21 мільйон євро)
- Алекс Теллес з "Порту" в "Манчестер Юнайтед" (15 мільйонів євро)
- Кріс Смоллінг з "Манчестер Юнайтед" в "Рому (15 мільйонів євро)
- Деян Ловрен з "Ліверпуля" у "Зеніт" (12 мільйонів євро)
- Марк Рока з "Еспаньйола" у "Баварію" (9 мільйонів євро)
- Федеріко К'єза з "Фіорентини" в "Ювентус" (оренда з правом викупа)
- Іван Ракітіч з "Барселони" у "Севілью" (1,5 мільйона євро)
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