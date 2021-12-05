Аталанта обіграла на виїзді Наполі – початок перемозі поклав Маліновський: відеоогляд матчу
Джерело:24 канал
Наполі поступився вдома Аталанті та опустився на третє місце в турнірній таблиці. Початок перемозі Аталанти заклав Руслан Маліновський.
Наполі – Аталанта 2:3
Голи: Зелінські, 40, Мертенс, 47 – Маліновський, 7, Демірал, 66, Фройлер, 71
Наполі вдало розпочав цей сезон в чемпіонаті Італії, довго зберігаючи лідерство. Але за останні п'ять матчів в Серії А команда виграла лише одного разу – розгромно в Лаціо. Ще двічі команда зіграла внічию та двічі програла. Відтак уступила лідерство. Одна з причин – травми ключових гравців. В матчі проти Аталанти не змогли зіграти Інсіньє, Кулібалі, Манолас, Осімхен та Фабіан Руїс.
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Натомість Аталанта виграла останні п'ять матчів в чемпіонаті та піднялася до групи лідерів.
Гол від Маліновського
Першим в цьому матчі відзначитися вдалося саме гостям. Сапата отримав м'яч в штрафному та скинув під удар Маліновському. Той пробив з лінії штрафного майданчика точно під перекладину воріт – в Оспіни не було жодних шансів.
Для Маліновського цей гол став 20-им в Серії А за час виступів за Аталанту.
Правда після цього Маліновський отримав жовту картку, і не зіграє в наступному матчі через дискваліфікацію.
Та на перерву команди пішли на рівного рахунку. Зелінські з другої спроби таки вдалося забити гол – перший його удар заблокували суперники.
А на початку другого тайму Наполі вийшов вперед. Захисники проґавили забігання Мертенса, а той своїм шансом скористався сповна.
Одним з винуватців другого голу у ворота Аталанти став Демірал. Та в середині другого тайму він показав себе як топовий нападник, ефектно завершивши атаку ударом з гострого кута під перекладину.
А за декілька хвилин у ворота Наполі влетів і третій гол – його автором став Фройлер. Лише після цього Маліновський покинув поле.
Ця перемога дозволила Аталанті закріпитися на четвертому місці з 34 очками – відставання віл п'ятої Роми тепер складає 9 очок. Натомість до третього Наполі – лише два бали.
Лідирує в чемпіонаті Мілан – 38 очок. Інтер вийшов на друге місце завдяки розгрому Роми – 37 очок.
Відеоогляд матчу Наполі – Аталанта